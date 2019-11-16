РИАМО - 16 ноя. Легендарный пожарный, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин скончался в возрасте 61 года в столице, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Климкин получил известность, возглавляя штабы по ликвидации самых сложных пожаров в Москве с 1996 по 2011 год.

«При его участии и руководстве были потушены пожары в Измайловском вернисаже, в издательстве «Пресса» на улице Правды и на Черкизовском рынке. Он неоднократно участвовал в сложных спасательных операциях, среди них обрушение Басманного рынка и «Трансвааль-парка», – говорится в сообщении.

Виктор Климкин родился в Москве 1 декабря 1957 года. Окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР в 1978 году и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в 1983 году.

В столице свою службу начал в 1996 году с заместителя командира – начальника штаба управления государственной противопожарной службы ГУВД Москвы. В 2007 году ему присвоили звание «Почетный пожарный Москвы».

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