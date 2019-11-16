РИАМО - 16 ноя. С помощью голосования в столичном проекте «Активный гражданин» будут выбраны победители премии «Путеводная звезда» в номинациях «Москва культурная», в ней представлены шесть выставок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичи выберут лучший выставочный проект, который удостоится премии «Путеводная звезда». Голосование проходит на сайте проекта «Активный гражданин». В номинации «Москва культурная» представлены шесть наиболее масштабных выставок 2019 года», – говорится в сообщении.

Москвичи выберут лучшую среди выставок: «Илья Репин. Ретроспектива» в Третьяковской галерее; «Щукин. Биография коллекции» в музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина; «Человек как рамка для ландшафта» в музее «Гараж»; «Йоко Оно. Небо всегда ясное» в Московском музее современного искусства; «Шухов. Формула архитектуры» в музее архитектуры имени А.В. Щусева; «Союз молодежи. Русский авангард 1909–1914» в Еврейском музее и центре толерантности.

Участники проекта могут проголосовать за одну из предложенных выставок или написать свой вариант ответа.

С 2019 года на конкурсе появилась номинация «Лучшее – детям». Победителя в ней определят также активные москвичи. Они могут проголосовать за лучшее место для проведения культурного досуга с детьми. На выбор представлены Московский планетарий, «Москвариум», город мастеров «Мастерславль», музей занимательных наук «Экспериментаниум», «Кидзанию» Также можно предложить своего номинанта.

В проекте продолжается голосование за лучший фестиваль столицы. Среди номинантов: фестивали «Ростех», «Спасская башня», «Путешествие в Рождество», «Вдохновение», «Круг света» и День города Москвы.