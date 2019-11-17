РИАМО - 17 ноя. В столичном спорткомплексе «Лужники» в воскресенье откроется Дворец водных видов спорта, в его состав входят уникальный аквапарк с раздвигающейся крышей и бассейн с гидравлическим дном.

Общая площадь комплекса составляет более 50 тысяч квадратных метров. Он способен принять до 10 тысяч человек ежедневно.

Средняя посещаемость комплекса составит от 4,5 до 5 тысяч человек ежедневно. При этом он рассчитан на единовременное нахождение около 3 тысяч человек. Ограничение идет за счет шкафчиков для одежды – это три тысячи шкафчиков в аквапарке и 150 в зоне спортивных бассейнов.

Кроме прочего, в комплексе есть термальные зоны, которым отведено около 1,2 тысяч квадратных метров помещений. Они включают в себя разнообразные сауны, бани, души и контрастные бассейны.

У нас комплекса есть уникальный для России бассейн с гидравлическим дном, его можно опустить или поднять. Глубина бассейна меняется от 10 до 125 сантиметров, что предполагает его использование для групп маломобильных граждан, также в нем можно обучать плаванию детей. В длину бассейн составляет 25 метров и 6 метров в ширину. В нем будут три дорожки для плавания, каждая по два метра в ширину.

Также в комплексе расположены еще два бассейна. Размеры одного из них также составляют 25 метров в длину и 6 в ширину, с той лишь разницей, что у него не гидравлическое дно. Длина третьего бассейна составляет 50 метров. В зоне старта его глубина достигает 2,4 метра. В нем расположено 10 дорожек, в каждой из которых могут плавать до 12 человек.

Немалую часть Дворца спорта занимает аквапарк, который может вместить до 1,5 тысяч человек одновременно. Все они могут пользоваться девятью горками общей длиной 1,3 километра. В аквапарке также есть детский городок, волновой бассейн и «медленная река». Его уникальной чертой является раздвигающаяся крыша.