РИАМО - 16 ноя. Около 3 тысяч человек посетили музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в субботу, в том числе большая часть из них посмотрели новую экспозицию, посвященную творчеству художника Марка Шагала, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы музейно-выставочного комплекса.
Второй международный проект «Шагал. Между небом и Землей» музея «Новый Иерусалим» в Истре открылся в субботу. Посетить выставку можно будет до 8 марта 2020 года.
«Очереди очень большие во всех наших кассах. <…> В целом по музею, предварительно, было около 3 тысяч человек. Половина из них точно были на Шагале. Мы считаем, что очереди – это не очень хорошо, стараемся усовершенствовать нашу систему. <…> Cейчас стараемся решить, чтобы все быстрее работало», – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в связи с большим количеством посетителей в музее открыли еще две дополнительные кассы.
Выставка «Шагал. Между небом и Землей» собрала 239 работ из российских и зарубежных музеев и частных коллекций, 22 эскиза экспонируются в России впервые. В экспозицию вошли работы из коллекций Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, музея Марка Шагала в Витебске, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, музея истории евреев в России, Национального музея Марка Шагала в Ницце, музея «Новый Иерусалим» и частных собраний.
Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова сообщила, что выставка работ Шагала открыла ежегодную программу «Зима в Подмосковье», которая включает целую серию выставок, концертов, фестивалей и других культурных мероприятий.
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