РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В подмосковном Подольске около 35 человек пришли на митинг за ускорение переселения жителей городского округа из ветхого и аварийного жилья в новое, соответствующую резолюцию направят к лидерам партий и представителям различных ветвей власти, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор митинга Михаил Чириков.

«В субботу на улице Почтовая, 8, на площади у КДЦ «Молодежный» в микрорайоне Ново-Сырово прошел согласованный митинг за ускорение переселения жителей Подольска из ветхого и аварийного жилья в новое, в котором приняли участие 35 человек. Приняли решение, что резолюцию митинга отправим к лидерам партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия», чтобы они подключились к решению вопроса с переселением жителей Подольска», - сказал Чириков.

По его словам, также резолюцию направят в Минобороны РФ по поводу передачи в муниципальную собственность восьми недостроенных домов в микрорайоне Кузнечики для дальнейшей передачи их переселенцам, к уполномоченному по правам человека в РФ, Общенародному фронту, в следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру, президенту РФ, губернатору Московской области и главе Подольска.



По его словам, митинг был необходим, чтобы власти начали расселять жителей из ветхих и аварийных домов. Также в городском округе необходимо, чтобы строительство нового жилья для переселенцев шло комплексно, а не точечно.