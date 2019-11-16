РИАМО - 16 ноя. Москвичей приглашают на лекции в столичные поликлиники с 18 по 23 ноября, на них можно будет узнать о профилактике простудных заболеваний, инсульта, укреплении иммунитета и пользе прививок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Узнать о факторах риска инсульта и способах снизить вероятность сосудистых осложнений можно будет на лекции «Профилактика инсульта и хронических сосудистых заболеваний мозга». Ее прочитают врачи-неврологи», – говорится в сообщении.

Лекция пройдет 18 ноября в филиале №3 консультативно-диагностического центра № 2 (Открытое шоссе, дом 24, корпус 9).

В школе для родителей детской городской поликлиники №12 (Домодедовская улица, дом 34, корпус 2) 18 ноября обсудят важность и порядок прохождения вакцинации от различных заболеваний.

19 ноября в школе здоровья городской поликлиники № 201 (Зеленоград, корпус 2042) специалисты расскажут об эффективных способах отказа от табакокурения и о принципах здорового образа жизни.

Лекцию проведут 19 ноября в школе молодых родителей детской городской поликлиники №148 (Белореченская улица, дом 26, корпус 1). На ней расскажут, как подготовить квартиру для новорожденного, и какие предметы помогут в уходе за малышом.

В детской городской поликлинике №10 (улица Академика Пилюгина, дом 26, корпус 5) 20 ноября пройдет лекция о факторах риска и способах предотвращения ожирения у детей и подростков.

Также 20 ноября в городской поликлинике №134 (Новоясеневский проспект, дом 30, корпус 2) расскажут о факторах риска и способы предотвращения язвенной болезни желудка, бактериальной природе заболевания и эффективных методах лечения.

Побывать на лекции, посвященной здоровому образу жизни, можно 21 ноября в филиале №2 городской поликлиники №195 (улица Молодогвардейская, дом 40, корпус 1). А 22 ноября посетить лекцию о профилактике простудных заболеваний и укреплении иммунитета в филиале №1 детской городской поликлинике №58 (улица Кулакова, дом 13).

В центре здоровья городской поликлиники № 170 (улица Подольских Курсантов, дом 2, корпус 4) 23 ноября пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню отказа от курения, все желающие смогут получить консультацию по поводу избавления от табачной зависимости.

А на лекции в детской городской поликлинике №130 (улица Крылатские Холмы, дом 5) специалисты расскажут о сбалансированном и здоровом питании детей школьного возраста. Мероприятие пройдет 23 ноября.