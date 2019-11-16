РИАМО - 16 ноя. Следователи установят причины пожара в квартире дома на Дмитровском шоссе, в результате которого погиб ребенок, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«В квартире одного из жилых домов по Дмитровскому шоссе произошло возгорание. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили малолетнего ребенка. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в машине скорой помощи. <…> Проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Для установления точной причины возгорания назначат пожарно-техническую экспертизу. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на сайте столичного главка МЧС РФ сообщалось, что общая площадь пожара составила порядка 8 квадратных метров. Горели мебель и вещи в квартире жилой девятиэтажки на восьмом этаже.