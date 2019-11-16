РИАМО – 16 ноя. Российский поэт и филолог Валерий Дударев скончался в возрасте 54-х лет, сообщается на сайте «Литературной газеты».

«Поэт, филолог, заведующий отделом поэзии журнала «Юность» (в 2007-2019 годы – главред «Юности») Валерий Федорович Дударев ушел на 55-м году жизни», – говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

«Дударев был другом «Литературной газеты» и нашим автором. Его последняя поэтическая подборка на страницах «ЛГ» вышла совсем недавно – в сентябре этого года, а критическая статья – в октябре», – отмечается в сообщении.

Дударев родился в Москве в 1965 году. Окончил филологический факультет МПГУ. Лауреат литературных премий имени Александра Невского, Сергея Есенина, Бориса Корнилова. Автор нескольких сборников – «На склоне двадцатого века», «Где растут забытые цветы», «Глаголица», «Интонации», «Ветла».