РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 16 ноя. Команды домодедовского колледжа «Московия» заняли первое и второе места на VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы – 2020» по компетенции «Сервис на воздушном транспорте», сообщается на официальном сайте колледжа «Московия».

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 11 по 15 ноября.

«На торжественном закрытии были озвучены победители и призеры из числа студентов Профессионального колледжа «Московия» на региональном чемпионате по компетенции «Сервис на воздушном транспорте». Первое место – команда городского округа Домодедово (золотые медали); второе место – команда городского округа Домодедово (серебряные медали)», – говорится в сообщении.

Третье место в данной номинации заняла команда колледжа «Московия» из городского округа Подольск.

По результатам предстоящих тренировок лучшие студенты войдут в расширенный состав сборной команды Московской области и начнут проходить тренировки к VIII Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Новокузнецке, который состоится в июле.