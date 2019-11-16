РИАМО - 16 ноя. Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В субботу в 16:53 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1.

«По данному адресу происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на 8 этаже 9-этажного жилого дома на общей площади около 8 квадратных метров, наблюдалось сильное задымление», - говорится в сообщении.

Пожарные оперативно прибыли на вызов. В результате возгорания в квартире погиб ребенок.

В 17:09 огонь с помещении был полностью потушен.