РИАМО – 16 ноя. ВОЗ и ЮНИСЕФ присвоили еще одному роддому Москвы – №27 – высокий статус «Больницы, доброжелательной к ребенку», в городе он присвоен уже 23 медучреждениям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Еще один столичный роддом – №27 – получил высокий статус «Больницы, доброжелательной к ребенку». Его присваивают ВОЗ и ЮНИСЕФ. Это значит, в роддоме делают все, чтобы мама с малышом были вместе с первых минут жизни, даже в палате интенсивной терапии. Поддерживают естественное кормление», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в мегаполисе уже 23 медучреждения имеют такой высокий статус. Власти города стараются, чтобы у детей и мам было все самое лучшее.

Как уточняется на сайте медучреждения, роддом оборудован по мировым стандартам акушерской помощи. Каждую неделю здесь проводят Дни открытых дверей и занятия в школе материнства.

Для получения важного статуса роддом принял на себя обязательства десяти принципов успешного грудного вскармливания, среди которых: обучение беременных женщин, обеспечение условий для раннего начала грудного вскармливания, совместное пребывания матери и ребенка, кормление по требованию младенца.

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