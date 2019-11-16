РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 ноя. Депутат Мособлдумы Павел Максимович выделил один миллион рублей на новое оборудование для Подольского родильного дома, на эти средства купили четыре монитора пациентов, электрокардиограф и дефибриллятор.

«Для Подольского родильного дома на закупку медицинского оборудования по наказам избирателей был выделен один миллион рублей. На эти средства приобрели три монитора пациента «Сторм 5900», монитор пациента с модулем капнометрии «Сторм-5900», электрокардиограф шестиканальный «ЭКГ-10-06», дефибриллятор «ДКИ-Н-11 Аксион», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, главный врач медицинского учреждения Александр Скобенников совместно со своими коллегами-врачами подробно рассказал и показал, где установлено и уже используется приобретенное оборудование. Скобенников еще раз поблагодарил от себя лично, от коллектива роддома и его пациентов за оказанную помощь медицинскому учреждению и обратился с еще одной просьбой по приобретению в 2020 году для Подольского родильного дома медицинской мебели.

«В рамках исполнения поручений фракции ВПП «Единая Россия» Мособлдумы по контролю партийного проекта «Здоровое будущее» подобные объекты посещаю постоянно, и просьба не останется без внимания», – добавил Максимович.