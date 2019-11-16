РИАМО - 16 ноя. Количество подмосковных городов, реализующих проекты по организации подъездного видеонаблюдения, достигло в 2019 году 60, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Установка видеодомофонов и камер наблюдения внутри подъездов реализуется в том числе с привлечением коммерческих соинвесторов. Оборудование соответствует техническим требованиям и подключается к региональной системе видеонаблюдения «Безопасный регион».

«В бюджете Московской области в 2019 году на закупку лицензий и серверов системы хранения данных системы «Безопасный регион» для областного и региональных центров хранения данных предусмотрено 568 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Система «Безопасный регион» - программно-технический комплекс уровня субъекта Российской Федерации, предназначенный для обеспечения видеонаблюдения мест массового скопления и проживания людей, а также социально значимых объектов и другой инфраструктуры Московской области.

Количество сотрудников правоохранительных органов, подключенных к системе Безопасный регион, составляет почти 2 тысячи человек.