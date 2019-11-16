РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 ноя. Новый торгово-развлекательный центр откроется в Домодедове летом 2020 года, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Новый торгово-развлекательный центр для семейного досуга откроется летом 2020 года напротив ПКиО «Елочки», - говорится в сообщении.

В ТРЦ будут представлены многие известные бренды, а также гипермаркет «Мираторг», детская развлекательная зона, фудкорты и современный пятизальный кинотеатр.