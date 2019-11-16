РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Управляющая компания оборудовала дополнительные перила на металлическом пандусе в многоквартирном доме на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска, сообщается в группе «ООО УК «СпецКоммунПроект» в соцсети «ВКонтакте».

«В 8 подъезде дома №9 на бульваре 65-летия Победы оборудовали дополнительные перила на лестнице первого этажа со стороны металлического пандуса», - говорится в сообщении.

Ранее УК в подъезде дома №2 корпус 1 на улице Академика Доллежаля по просьбе жителей расширила лестничный пандус, чтобы по нему могли проезжать двухместные коляски.