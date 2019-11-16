РИАМО - 16 ноя. Выставка «Шагал: между небом и землей» открылась в подмосковном музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», это еще один крупный проект в Подмосковье, который ломает стереотипы о доступности искусства за пределами Москвы, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Мы очень рады, что жители Подмосковья, гости из столицы и других регионов постепенно открывают для себя это уникальное место – наш музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Мы создавали этот музей, мечтая, что он станет центром притяжения, и долго над этим работали. Шагал – еще одно громкое имя в афише этого музея, еще один важный проект, ломающий представлении о доступности искусства за МКАД. А там, вы наверняка уже сами это знаете, всегда есть что посмотреть», – сказала Виртуозова.

Она отметила, что выставка открыла ежегодную программу «Зима в Подмосковье», которая включает целую серию выставок, концертов, фестивалей и других культурных мероприятий.

«Зима в Подмосковье» – это наша главная афиша, программа, которая объединяет культуру и туризм, и представляет результат эффективного синтеза этих двух направлений. Приглашаю вас на выставку Марка Шагала в Истру, приглашаю вас в Подмосковье», – заявила Виртуозова.

Посетить выставку можно будет до 8 марта 2020 года.

Выставка «Шагал. Между небом и Землей» собрала 239 работ из российских и зарубежных музеев и частных коллекций, 22 эскиза экспонируются в России впервые. В экспозицию вошли работы из коллекций Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, музея Марка Шагала в Витебске, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, музея истории евреев в России, Национального музея Марка Шагала в Ницце, музея «Новый Иерусалим» и частных собраний.

Куратором проекта выступит приглашенный эксперт комитета Марка Шагала в Париже, заслуженный работник культуры России Екатерина Селезнева. К выставке выпущен каталог, включающий статьи о жизни и творчестве Шагала, его биографию, не публиковавшиеся ранее письма Марка и Беллы Шагал. В издании воспроизведены все экспонирующиеся на выставке работы художника.