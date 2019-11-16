РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 ноя. Власти подмосковного Подольска пообещали сохранить детскую площадку и озеленить двор после строительства нового дома в поселке Дубровицы, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела Дубровицкий администрации округа Валерий Боярко.

В субботу в поселке Дубровицы состоялась встреча представителей администрации с жителями по вопросу планируемого строительства многоквартирного дома №72А в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

«Представители администрации пообещали жителям, что при строительстве многоквартирного дома №72А не только сохранят детскую площадку во дворе, но и дополнят ее новыми элементами. К сожалению, там придется убрать несколько деревьев, но взамен высадят около 30 новых деревьев и кустарник», – сказал Боярко.

По его словам, реализация проекта будет идти в тесном взаимодействии власти и жителей. Все предложения и замечания, прозвучавшие на встрече, постараются учесть.

Планируемый срок расселения граждан, проживающих в аварийных домах Подольска – 2020 год.

В дома-новостройки №№72А и 17А в поселке Дубровицы запланировано переселение 13 аварийных домов: №№63, 64, 65, 66 в поселке Дубровицы, №4А деревни Бережки, №№21, 23, 24, 25, 26 в поселке Молодежный, №№15, 17 на улице Курчатова, №16/2 на улице Быковская.