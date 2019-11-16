РИАМО - 16 ноя. Семнадцатый по счету тоннелепроходческий щит начал в субботу проходку на восточном участке Большой кольцевой линии метро столицы, тоннель пройдет под железнодорожными путями и Таганско-Краснопресненской веткой подземки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня начали строить тоннель от «Нижегородской» до «Текстильщиков» на востоке Большого кольца. Метро в этой части города ждут жители Кузьминок, Текстильщиков и Печатников. Трасса будет сложной: водонасыщенный грунт, а сверху – железнодорожные пути и действующая «фиолетовая» линия», – написал Собянини в соцсети «ВКонтакте».

Как следует из видеоролика, размещенного на странице столичного градоначальника, теперь Большое кольцо строят 17 щитов. Всего щит «Светлана» пройдет 375 метров одного из тоннелей БКЛ.

Большое кольцо метро станет самой длинной веткой в мире – ее длина составит 70 километров. На БКЛ будет расположена 31 станция.