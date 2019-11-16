РИАМО - 16 ноя. В столичном парке «Измайлово» специалисты заметили краснокнижную птицу – длиннохвостую неясыть, хищница уже третий раз выбирает для зимовки именно этот городской парк, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам орнитологов «Мосприроды», данный выбор птицы обусловлен тем, что «Измайлово» является одним из крупнейших парков города и для такой осторожной птицы не составит труда найти в нем отличное убежище на зиму.

«Длиннохвостую неясыть по-другому называют уральской неясытью, так как впервые вид был описан на Урале. Эта птица обитает в хвойных и смешанных лесах. При благоприятных условиях пернатые ведут оседлый образ жизни, однако при недостатке пищи в зимний период кочуют, в том числе могут появляться в городской черте, как правило в крупных природных парках», – говорится в сообщении.

Хищница охотится на полевок, лесных мышей и белок. А по ночам в городе может ловить ворон и голубей.

Длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу Москвы.