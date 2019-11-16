РИАМО - 16 ноя. С субботы произошли изменения в работе общественного транспорта столицы, поменялся маршрут некоторых трамваев, время отправления и прибытия автобусов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С субботы из-за ремонта путей не ходят трамваи №№24, 50 и Б между станциями метро «Красносельская» и «Бауманская» и улицей Радио. Завершить ремонт на участке планируется в конце 2019 года.

«Москвичи смогут воспользоваться автобусами: №037, идет от станции метро «Авиамоторная» через Красноказарменную и Бауманскую улицы, станцию метро «Бауманская», ТТК, станцию «Красносельская» до «Комсомольской»; №050,идет от станции метро «Авиамоторная» через Красноказарменную и Бауманскую улицы, станцию метро «Бауманская» до Ольховской улицы», – говорится в сообщении.

Временно изменился маршрут трамвая №37. Он ходит от Новогиреева через Лефортовский мост, улицу Радио и набережную Академика Туполева до Курского вокзала.

Также временно трамвай №45 курсирует от Новоконной площади через Волочаевскую улицу, улицу Радио и набережную Академика Туполева до Курского вокзала, а №50к – от платформы Каланчевская до станции метро «Новослободская».

Маршрут ночного автобуса Н3 теперь проезжает отрезок от станции метро «Бауманская» до Комсомольской площади по Новорязанской улице.

В эти выходные из-за ремонта путей на Ивантеевской улице трамваи не ходят от остановки «Богородское» до станции метро «Бульвар Рокоссовского». Трамвай №29 отменен, вместо него по тому же маршруту ходит на автобусе №04.

Трамвай №4 временно курсирует от Метрогородка через станцию метро «Бульвар Рокоссовского», Халтуринскую улицу, станцию метро «Преображенская площадь», «Сокольники», Большую Оленью улицу до Богородского, а №7 – от Тверской Заставы до Богородского.

Автобус №959 теперь начинает работу в 05:30 (вместо 07:20) от 4-го микрорайона Митина и отправляться в последний рейс в 00:30 от остановки «Стокманн». Автобусы №№271, 460, 904к по выходным работать не будут.

Также будут изменения с 18 ноября. Маршрут автобуса № 154к «Метро «Ботанический сад» – «ВДНХ (южная)» и не будет работать, он будет курсировать по основному маршруту №154 «Станция Ховрино» – «ВДНХ (южная)».