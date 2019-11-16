РИАМО - 16 ноя. Лефортовский суд Москвы наложил арест на денежное имущество бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, которая обвиняется в шпионаже, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 30 октября наложен арест на денежные средства, принадлежащие Цуркан К.А., в размере более 450 миллионов рублей, с установлением владельцу ограничения в виде запрета на владение, пользование, распоряжение арестованным имуществом», – сказал собеседник агентства.

В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное указанной статьей, составляет 20 лет лишения свободы.

По данным СМИ, Цуркан в «Интер РАО» курировала экспорт и импорт электроэнергии. Она была арестована в июне 2018 года. По версии следствия, во время работы в «Интер РАО» женщина передавала секретные сведения разведке Молдавии. Цуркан находится в СИЗО «Лефортово» под арестом, срок которого был продлен до середины декабря.