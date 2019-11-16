РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В подмосковном Подольске возле железнодорожной станции Силикатная убрали ливневую канализацию с водозаборными лотками в ходе реализации проекта строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ), жители просят вернуть объект, по факту ставший небольшим прудом, где жили утки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале «Добродел», что возле железнодорожного полотна на станции Силикатная со стороны Подольска спустили воду из небольшого прудика, где жила большая колония уток примерно из 50-70 особей, которые там же и гнездились. Она отметила, что на водоеме была замечательная мини-экосистема. Люди радовались кусочку природы рядом с промзоной, кормили уток хлебом. Она попросила вернуть воду в пруд.

«Данная территория находится в зоне ответственности ОАО «РЖД». В настоящее время ведутся работы по реализации проекта ТПУ «Силикатная». Там демонтировали ливневую канализацию с водозаборными лотками», - сказал замглавы администрации округа Анатолий Гребенюк.

Он предложил заявительнице обратиться в ОАО «РЖД» по адресу: Москва, улица Краснопрудная, дом №20.