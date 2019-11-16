РИАМО - 16 ноя. Следователи начали проверку после скоропостижной смерти лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева в поезде Тамбов – Москва, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В девятом вагоне пассажирского поезда сообщением Тамбов – Москва в присутствии гражданской супруги 16 ноября скоропостижно скончался мужчина 1978 года рождения. Организована доследственная проверка. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, предварительной причиной смерти 41-летнего политика стала остановка сердца.

Исаев – директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движение «Новая Россия».