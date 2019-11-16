© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В Подмосковье подошли к концу учения по подтверждению квалификации спасателей международного класса.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Они проходили на базе Ногинского спасательного центра МЧС России.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Во время учений спасатели отработали всевозможные виды чрезвычайных ситуаций, от ДТП до последствий цунами и завала в шахтах.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В ходе операций были задействованы различные виды техники.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Спасателей поделили на несколько групп, у каждой из которых была своя «легенда».
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
По одной из них в результате землетрясения комплексы жилых помещений получили серьезные разрушения.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В многоэтажной гостинице на верхних этажах заблокированы три человека, которых необходимо спасти как можно быстрее.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Другая группа справлялась с последствиями ДТП.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Водителя спасти не удалось, он скончался до приезда спасателей. Пассажиру оказывается помощь.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Активное участие в учениях принимали журналисты, проходящие практический курс по основам безопасности при работе в условиях ЧС и вооруженных конфликтов. Обучали корреспондентов сотрудники МЧС и представители Союза журналистов России.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
После завершения экзамена со спасателями провели «разбор полетов» и подвели итоги.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: учения по подтверждению квалификации спасателей международного класса в Подмосковье
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: учения по подтверждению квалификации спасателей международного класса в Подмосковье
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: учения по подтверждению квалификации спасателей международного класса в Подмосковье
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: учения по подтверждению квалификации спасателей международного класса в Подмосковье
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: учения по подтверждению квалификации спасателей международного класса в Подмосковье
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: учения по подтверждению квалификации спасателей международного класса в Подмосковье
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: учения по подтверждению квалификации спасателей международного класса в Подмосковье
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