РИАМО - 16 ноя. Информация о надвигающемся на Москву торнадо является «полным бредом», сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

Ранее в приложениях погоды некоторых смартфонов жителей столицы предупредили о возможном торнадо в городе в субботу.

«Где Москва и где торнадо?! Тем более в конце осени. Вся подобная информация – это полный бред. И за разъяснениями по поводу торнадо в Москве обращайтесь, пожалуйста, к производителям тех приложений, которыми вы пользуетесь», – сказал собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщали, что текущая осень в Москве может оказаться самой теплой за последние 140 лет.

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