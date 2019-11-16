РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 ноя. В Молодежном комплексном центре «Победа» Домодедова в субботу прошел открытый кастинг конкурса «Домодедовская красавица - 2020», передает корреспондент РИАМО в «Домодедове».

В кастинге приняли 19 девушек от 15 до 24 лет.

«Я желаю вам всем успеха. Сегодня вы часть задач уже прошли», - сказала зампред комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедова Альбина Таишева.

На первом этапе участницы продемонстрировали походку и немного рассказали о себе. Организаторы пообещали участницам насыщенную программу с многочисленными тренировками. Финал конкурса состоится весной.

Конкурс организовал комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово.