РИАМО - 16 ноя. Московская фабрика «Большевичка» вложит развитие и модернизацию производства 150 миллионов рублей до 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«90 лет легендарной «Большевичке». Фабрика начинала с пошива брюк, пиджаков и пальто. В годы войны выпускала шинели для наших бойцов, шила форму для участников Парада Победы. С юбилеем, желаю процветания!» – написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как добавляется на сайте градоначальника, на сегодняшний день фабрика производит порядка 2 тысяч изделий в месяц, есть свое конструкторское бюро и фирменные магазины. Среди изделий представлены мужские костюмы и пальто, небольшое количество женской одежды. «Большевичка» выпускает 120 моделей под четырьмя торговыми марками.

Фабрика одной из первых получила от города статус промышленного комплекса Москвы и с 2016 года пользуется программой поддержки правительства столицы. 450 сотрудников фабрики – это уникальный коллектив, который является главной ценностью компании», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Предприятие, находящееся в центре Москвы, получило налоговые льготы на имущество и землю. Сэкономленные средства вкладываются в развитие, модернизацию производства, инженерную инфраструктуру и социальные расходы, в том числе на повышение зарплаты сотрудников. В планах до 2022 года вложить на данные цели 150 миллионов рублей.