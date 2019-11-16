РИАМО – 16 ноя. Лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался, по предварительным данным, от остановки сердца, сообщает РЕН ТВ.

41-летний политик возвращался из Тамбова в Москву. С ним в поезде также была его помощница Алина Жестовская.

«Когда состав ехал недалеко от Тулы, у политика, по предварительным данным, остановилось сердце. На место была вызвана скорая помощь, для чего машинист остановил поезд», – говорится в сообщении.

Врачи по прибытию пытались реанимировать мужчину, однако попытки оказались безуспешными. Утром тело погибшего доставили в столицу.

Исаев – директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. С 2017 года возглавлял общественно-политическое движения «Новая Россия».

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