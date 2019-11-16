РИАМО - 16 ноя. В центре Москвы в кафе между отцом и сыном произошла ссора, в ходе которой мужчина проломил голову нетрезвому молодому человеку, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент произошел на улице 1-я Тверская-Ямская.

«Безработного 28-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу с проникающей черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа. Травмы ему нанес 60-летний отец во время ссоры в кафе», – сказал собеседник агентства.

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.