РИАМО - 16 ноя. Тело мужчины с колото-резаными ранениями нашли в квартире в поселке Поливаново городского округа Подольск, задержана знакомая убитого, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«13 ноября в 20:50 в квартире дома 19 в поселке Поливаново городского округа Подольск с колото-резаными ранениями обнаружен труп мужчины 1981 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские за совершенное преступление задержали знакомую убитого 1986 года рождения. Преступление совершено во время ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».