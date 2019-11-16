РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 ноя. Персональная выставка скульптора Натальи Сысенко открылась в субботу в библиотеке имени Анны Ахматовой подмосковного Домодедова, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Выставка «Скульптуры в пространстве» дает зрителю уникальную возможность заглянуть в творческую лабораторию домодедовских скульпторов.

«Это моя первая персональная выставка, которая собрала мои работы от окончания академии до настоящего времени», - сказала Сысенко.

Продлится выставка до 30 ноября в библиотеке имени Анны Ахматовой по адресу: улица Коломийца, дом №9.

Наталья Сысенко - лауреат конкурсов, член Московского союза художников. В октябре текущего года в московском парке «Музеон» был установлен ее памятник бездомным животным.