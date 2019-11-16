РИАМО - 16 ноя. Председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова рассказала, что могут сделать жители Подмосковья, чтобы поддержать и развить рециклинг в России.

Всемирный день рециклинга – вторичной переработки отходов – отмечался 15 ноября.

«Главная цель Всемирного дня рециклинга – напомнить о важности сортировки мусора и переработки вторсырья. Рециклинг дает возможность сохранять природные ресурсы, помогает избежать сжигания и закапывания мусора, и как следствие, сохранять экологию планеты», – отметила Полякова.

По словам депутата, в Подмосковье реализуется комплексная стратегия для решения проблем с мусором. Главный упор сделан на сортировку с целью вторичной переработки отходов.

«Раздельно собранные отходы – это уже не мусор, а материал для производства новых товаров без нагрузки на окружающую среду. Многие уже знают о пользе рециклинга, о том, что переработанному вторсырью можно дать вторую жизнь: сделать покрытие для площадок, экоручки, бумагу и даже полиэстер», – сказала она.

Полякова добавила, что в Европе на переработку отправляется порядка 60% отходов. В свою очередь в Московской области успешно реализуется программа, целью которой является снижение захоронения отходов до 50%.

«Этого нам поможет достичь, в том числе, раздельный сбор и рециклинг», – заключила депутат.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.