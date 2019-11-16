РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Работы по благоустройству пешеходной зоны на Революционном проспекте подмосковного Подольска завершат до 28 ноября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале, что уже несколько недель по Революционному проспекту очень сложно передвигаться с коляской или детским велосипедом. Она спросила, зачем демонтировать дорожное полотно, если для укладки брусчатки еще ничего не готово. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу включения работ по благоустройству пешеходной зоны на Революционном проспекте у дома №32/34 в программу благоустройства общественных территорий городского округа.

«Работы по благоустройству пешеходной зоны на Революционном проспекте у дома № 2/34 включены в программу благоустройства, запланированы на 2019 год и будут выполнены в срок до 28 ноября 2019 года. На данный момент работы находятся в стадии завершения», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.