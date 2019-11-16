РИАМО - 16 ноя. На вооружение пилотажной группы «Русские витязи» поступили сверхманевренные истребители Су-35С, самолеты прибыли на аэродром Кубинка в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«Самолеты были получены на аэродроме авиазавода в Комсомольске-на-Амуре. На них летчики совершили перелет на подмосковную авиабазу», – говорится в сообщении.

Новые истребители – это модификация самолета Су-27, модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера. Они оснащены более мощной радиолокационной станцией, расширенным арсеналом управляемых средств поражения, включающим дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей.

Ранее экипажи «Русских витязей» прошли переобучение на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны России в Липецке.