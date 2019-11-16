РИАМО - 16 ноя. В альбоме шансонье Сергея Белого на сервисе iTunes обнаружили неофициальный гимн региона «Подмосковный наш край» в исполнении журналиста, певца, ведущего и главного редактора газеты «Подмосковье сегодня» Ильи Попова, авторами песни являются поэт Петр Синявский и композитор Максим Дунаевский, сообщает «Подмосковье сегодня».

Композицию на американском сервисе нашли друзья исполнителя Попова.

«Я послушал. Голос мой, песню эту я записывал в студии Максима Дунаевского для работы на концертных площадках в регионе. Предполагаю, что взяли с моей страницы в соцсети, нигде больше я ее не публиковал», – отметил Попов.

За одну закачку размещенных на iTunes композиций американская компания платит авторам в районе 20 рублей. Исполнитель неофициального гимна Московской области, а также авторы музыки и слов высказали возмещение, что за эту песню получает деньги неизвестный человек.

Неофициальный гимн региона впервые прозвучал на 75-летии Подмосковья и с тех пор его часто можно услышать на областных площадках и праздниках.

Синявский уточнил, что его песня зарегистрирована Российском авторском обществе (РАО). А Дунаевский подчеркнул, что РАО направит письмо в WMA с указанием, что автор песни «Подмосковный наш край» в действительности не тот что указан у них. Авторы и исполнитель песни не исключают и обращение в суд по данному вопросу.

Композиторы и авторы слов размещенных в альбомах Белого песен также высказали недоумение произошедшим, так как композиции зарегистрированы в РАО.

Сергей Белый оказался не выдумкой iTunes, а реальным автором-исполнителем. Он инвалид по зрению живет в городе Белово Кемеровской области. Он пояснил, что около трех лет назад к нему через Facebook обратился директор лейбла World Media Alliance (WMA) Георгий Сергеев.

Мужчина отметил, что любит песни Белого и предлагает разместить их на американском сервисе, чтобы автор получал за них деньги. Композитор и поэт выслал представителю организации два альбома, которые были размещены на iTunes. К его песням компания добавила еще несколько, но Белый разбираться в вопросе не стал. Денег, кстати, от сервиса он так ни разу и не получил.

Представитель пресс-службы РАО отметил, что на компанию World Media Alliance поступали неоднократные жалобы. Также в РАО посоветовали авторам и исполнителям обратиться в суд из-за коммерческого использования их песни без разрешения.