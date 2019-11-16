РИАМО – 16 ноя. Россияне стали меньше покупать традиционные сигареты, при этом выросло потребление стиков для систем нагревания табака, сообщает RT.

«За январь-октябрь 2019 года «Платформа ОФД», анализирующая 900 тысяч касс по всей стране, фиксирует снижение покупок традиционных сигарет на 5%», – говорится в сообщении.

Платформа «Такском» по результатам анализа свыше 17 миллиардов кассовых чеков выяснила, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.

При этом за аналогичный период в 4,5 раза выросли продажи стиков для систем нагревания табака. Сравнение продаж год к году показывает активный рост доли электронных сигарет.

Средняя цена пачки сигарет в текущем году составила 115 рублей, стиков – 135 рублей.