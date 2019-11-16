РИАМО - 16 ноя. Китайский тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Победа» будет доставлен в Москву в течение семи-восьми дней, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Прибыл десятиметровый щит «Победа» из Китая. Мы попросили канал имени Москвы продлить навигацию специально для того, чтобы успеть этот щит сюда (в Москву – ред.) привезти. <…> Надеюсь, он прибудет в течение семи-восьми дней. Тут же разгружаем и везем на станцию «Текстильщики», чтобы начинать монтировать и готовить к проходке», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что доставлять в Москву щит будут частями. Негабаритные элементы отправят с помощью речного транспорта, а габаритные – автотранспортом.

Тоннелепроходческий комплекс «Победа» из Китая ранее прибыл в порт Санкт-Петербурга, его доставка Северным морским путем длилась 50 дней.

С помощью ТПМК «Победа» подрядчик выполнит проходку двухпутного тоннеля метро на восточном участке Большой кольцевой линии метро. Таким образом щит проложит тоннели на участке между станциями «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», а также проведет их к переходной камере, откуда будут построены однопутные тоннели в сторону станции «Каширская». Длина участка, который предстоит пройти, составляет 2,9 километра.

Строительство Большой кольцевой линии метро является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Она будет перевозить до 380 миллионов пассажиров в год. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем будет 31 станция.