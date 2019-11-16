РИАМО - 16 ноя. На базе Ногинского спасательного центра МЧС России завершился курс обучения журналистов основам безопасности при работе в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов, передает корреспондент РИАМО.

Участники программы ранее прошли курс лекций, где им рассказали об особых условиях работы журналиста и экстремальных ситуациях, в которых он может оказаться.

Журналисты различных изданий прибыли в деревню Починки на базу ведомства под Ногинском для прохождения итоговых испытаний. Обучали корреспондентов сотрудники МЧС и представители Союза журналистов России.

Участники курса перенеслись в Коллабрию, где набирает обороты революционное движение. На территории вымышленной страны действовало несколько сил – российские спасатели, оппозиция Коллабрии и местная власть. По задумке, корреспонденты должны быть готовы столкнуться со сложными ситуациями при отправлении в другую страну и выполнении редакционного задания.

Журналисты должны были пройти предварительную аккредитацию, заполнить таможенные документы и представить медицинские справки. На территории Коллабрии не ходят в обращении российские рубли, поэтому распоряжаться пришлось местной валютой, которую выдали каждой группе журналистов.

Всех участников поделили на группы и выдали редакционное задание. Группа, в которой находился корреспондент РИАМО, работала в водолазном центре. По задумке, там во время цунами затопило бункер с документами. Журналисты должны были снять видео, взять интервью и написать несколько новостей.

Погружением водолазов руководил главный водолазный специалист Южного регионального отряда Константин Расстегаев.

«Работа нашей команды была очень хорошей – сказывается профессионализм и многолетний опыт. Если вы помните, в 2011 году в Куйбышевском водохранилище затонуло судно «Булгария». Два человека, работающих здесь, принимали участие в ликвидации этих трагических событий», – отметил Расстегаев.

После выполнения заданий, журналистам провели лекцию о минах. По итогам обучения работники СМИ получили соответствующие сертификаты.

После выполнения заданий, журналистам провели лекцию о минах. По итогам обучения работники СМИ получили соответствующие сертификаты. Курсы прошли корреспондент РИАМО Никита Смирнов и фотокорреспондент Пелагия Тихонова.