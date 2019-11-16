РИАМО - 16 ноя. В столице «Мосинжпроект» планирует подать заявку в книгу рекордов Гиннесса по количеству работающих тоннелепроходческих щитов, в городе нас строительстве метро работает около 30 щитов, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Хочу сказать, что «Мосинжпроект» планирует заявиться в книгу рекордов Гиннесса по количеству используемых в Москве щитов. Никогда ни в одном мегаполисе мира примерно 30 щитов не работало. У нас 30 щитов находятся постоянно в работе», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что также впервые за всю историю метростроения в мегаполисе будет работать три десятиметровых по диаметру щита.

Согласно Адресной инвестиционной программе, к концу 2022 года в городе будет построено 67 километров линий и 27 станций метро. А до 2024 года заложено проектирование и строительство 103 километров линий и 42 станций подземки.

Ключевым проектом в Москве остается строительство Большой кольцевой линии метрополитена, которую планируется замкнуть в 2023 году.