РИАМО - 16 ноя. Конкретную дату запуска первых Московских центральных диаметров планируют озвучить в конце следующей недели, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Насколько я знаю, в конце следующей недели конкретная дата запуска будет определена», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что около тысячи людей работают в круглосуточном режиме для того, чтобы в ближайшие дни запустить МЦД.

«Коллеги-железнодорожники работают в круглосуточном режиме. Все, что с нами связано – с благоустройством, подходами, переходами – мы тоже работаем. <…> Перед самым пуском все мобилизуются и собираются для достижения конечной цели», – добавил Хуснуллин.

Московские центральные диаметры – один из крупнейших градостроительных проектов столицы. МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.

К запуску МЦД на территории Курского, Савеловского и Белорусского вокзала, а также вблизи их, будет установлено 290 элементов дополнительной навигации. На Савеловском вокзале поезда МЦД будут прибывать на путь 2 и 3а, на Белорусском вокзале – 1, 2, 7 и 8 пути, на Курском – на 3, 4, 10 и 11 пути. Указатели разместят в вестибюлях вокзалов и на платформах, а также около вокзалов и при выходах со станций метро.

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