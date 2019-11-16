РИАМО - 16 ноя. Создана дорожная карта по решению проблем деревни Сельская Новь Одинцовского городского округа, в населенном пункте в первую очередь появятся освещение и разворотная площадка для маршрутных такси, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел встречу со старостой деревни Сельская Новь. Она рассказала, что главная проблема, на которую жалуются жители - отсутствие уличного освещения. Светильники расположены на частном заборе, что не позволяет передать их на баланс «Мособлэнерго» и обслуживать в штатном режиме.

«Мы проговорили проблему с маршруткой, которая не заходит из-за того, что нет разворотного кольца, проговорили возможный поиск земельного участка для строительства детской площадки, которой тоже, к сожалению, нет в Сельской Нови. Мы уже фактически составили сегодня дорожную карту», - сказал Иванов.

Он отметил, что планируется быстро решить вопрос по освещению, фонари разместят на заборах.

«Здесь нам поможет поселок Трувиль, потому что часть территории принадлежит им. Пока тянем кабель и устанавливаем столбы для системного решения. Также на территории парковки мы создадим разворотное кольцо, где маршрутки будут останавливаться и высаживать пассажиров», - добавил глава.

Также Иванов посетил клуб «Доступный спорт», который расположен в соседней деревне Ликино, в отремонтированном подвальном помещении средней школы.

«В зале занимаются ребята не только из деревни Ликино, но и из деревни Щедрино и других населенных пунктов. Важно, что три года назад у людей появились секции в шаговой доступности - не нужно ехать на тренировки в Одинцово или Москву. Занимаются здесь как дети, так и взрослые», - добавил Иванов.