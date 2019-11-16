РИАМО - 16 ноя. Бирюлевскую линию Московского метрополитена в будущем планируют продлить в Щербинку, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы планируем возможность пересечения с железной дорогой где-то в районе станции «Битца» и уже вниз с соединением МЦД-2, и с возможностью дойти до Щербинки, а от Щербинки сделать ответвление в сторону новой Москвы. Пока примерно такая трассировка», – сказал Хуснуллин.

Он выразил надежду, что до конца года все места размещения станций Бирюлевской линии будут утверждены и вынесены на рассмотрение градостроительно-земельной комиссии.

«На сегодняшний день мы утвердили на штабе у мэра Сергея Собянина <…> предварительную трассировку. <...> Проектировщики поехали по линии, чтобы посмотреть, где физически будут посажены станции, какие есть проблемы», – добавил заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщил, что участок длиной порядка 20 километров предполагает девять станций. Ветка начнется с территории ЗИЛа, пройдет через станции «Технопарк» и «Кленовый бульвар» МЦК, район Курьяново, Царицыно и дойдет до района Бирюлево Западное.

Новая ветка метро улучшит транспортное обслуживание ряда районов, среди которых Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Западное и Южное, ТиНАО. Также снизится нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии.