РИАМО - 16 ноя. В Госдуму РФ внесли на рассмотрение проект поправок в статью 144 Трудового кодекса России, по которому планируется установить минимальную планку зарплаты для бюджетников в регионах страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Месячная заработная плата не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — говорится в документе.

В 2012 году глава государства Владимир Путин поручил поднять зарплаты учителей в школах, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей в вузах и научных работников – до 200%.