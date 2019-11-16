РИАМО - 16 ноя. Будущая Бирюлевская линия метро будет иметь протяженность около 20 километров и предполагает девять станций от МЦК «ЗИЛ» до «Технопарка», далее ветка пройдет до станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии, далее зайдет в Царицыно и дойдет до района Бирюлево Западное, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Всего пока мы в первом этапе видим, что первый участок Бирюлевской линии будет порядка 20 километров и девять станции. Начнется она с ЗИЛа, дальше даст очень важную связку с «Технопарком» со стороны Андропова, где до конца года будет построен парк «Остров мечты», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что следующая станция будет в районе Нагатинского затона, где строится станция «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии.

«Сразу получается, что мы тремя станциями связываем «ЗИЛ» МЦК, связываем действующую линию метро и Большую кольцевую линию, то есть это такая вторая поперечная связка между МЦК и БКЛ. Первая связка у нас в районе улицы Новаторов и Севастопольского проспекта», – добавил заммэра.

Кроме того, по его словам, линия пойдет в район Курьяново, где предполагается строительство еще одной станции.

«Дальше движемся в сторону Царицыно, где-то в районе Царицыно (где строится ЖК «Царицыно» - ред.) конкретно будет размещена еще одна станция и уже дальше пойдем в сторону Бирюлева», – добавил Хуснуллин.

Начать строить ветку предполагается после 2023 года. Она улучшит транспортное обслуживание ряда районов, среди которых Нагатинский Затон, Бирюлево Восточное, Западное и Южное, ТиНАО. Также снизится нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии.