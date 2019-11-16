РИАМО - 16 ноя. К концу этого года в одинцовском клубе «Активное долголетие» ожидается увеличение количества участников до 1,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова проверила ход реализации программы «Активное долголетие» в Одинцовском городском округе. Вместе с ней презентацию клуба для пожилых жителей посетил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Областная программа «Активное долголетие» в нашем округе действует с июля. Ее цель - поддержание активного и здорового образа жизни пожилых людей. В программу входит бесплатное посещение кружков и спортивных секций, бесплатные экскурсионные поездки по Московской области, диспансеризация», - отметил Иванов.

Для того, чтобы получить доступ к активностям клуба, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте программы «Активное долголетие». Ожидается, что к концу года число участников клуба превысит 1,5 тысячи человек.

Глава округа уточнил, что в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пожилые люди занимаются скандинавской ходьбой, танцами, йогой, рисованием, рукоделием, дыхательной гимнастикой. Для участников клуба проходят мастер-классы и развлекательные акции.