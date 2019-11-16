РИАМО - 16 ноя. Политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде в Москве на 42-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.

«По имеющимся данным, смерть наступила в поезде, причины и обстоятельства устанавливаются», - говорится в сообщении.

Никита Исаев - лидер общественного-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук.

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