РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 ноя. Ученица Домодедовской школы №7 Мария Алексеева заняла третье место в номинации «Как прекрасен этот мир» конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина...», сообщается в официальной группе «Юнармии» городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

Финал конкурса состоялся 15 ноября в Красногорске.

«Пройдя два отборочных этапа Московского областного фестиваля-конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина...», ученица 10 класса Домодедовской школы №7 Мария Алексеева заняла 3 место номинации: «Как прекрасен этот мир!» - говорится в сообщении.