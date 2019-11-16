РИАМО - 16 ноя. Неизвестный похитил автомобиль Nissan X-Trail стоимостью 1,5 миллиона рублей в Сергиево-Посадском городском округе, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«15 ноября в 19:52 в дежурную часть УМВД обратился гражданин 1955 года рождения с заявлением о том, что 14 ноября около 19:00 неизвестный похитил его автомашину Nissan X-Trail 2016 года выпуска в Сергиево-Посадском округе», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».