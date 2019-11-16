РИАМО - 16 ноя. На торжественном открытии катка на столичной ВДНХ 22 ноября пройдут парад космонавтов, танцевальные флешмобы и воздушное шоу, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

В этом году каток ВДНХ вновь раскинется на Центральной аллее - от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Его площадь вместе с инфраструктурой составит 53 тысячи квадратных метров, площадь искусственного ледового покрытия - 20,5 тысячи квадратных метров.

«Самый большой каток Европы откроется для первых посетителей 22 ноября в 17:00, праздничная программа начнется в 18:00 и продолжится весь вечер до 23:00. Одновременно на трех площадках гостей будут развлекать более 400 актеров, фигуристов и танцоров», - говорится в сообщении.

Каток состоит из трех площадок. Одновременно на нем смогут кататься 4,5 тысячи человек. По периметру (1,6 километра) каток можно будет объехать за 15-17 минут.

Площадка «Зима нашего детства» расположится от арки Главного входа до Центрального павильона. Она напомнит посетителям о 50-х годах, когда на ВДНХ установили первую новогоднюю елку, открыли павильоны «Юные натуралисты» и «Мороженое».

На ней будет проходить праздничный карнавал с участием духовых оркестров, прозвучат популярные композиции того времени. На площадке проведут танцевальный флешмоб уличных артистов, шествие ростовых кукол.

«Вторая площадка - «Космос на ВДНХ» - вернет гостей в 60-е годы, когда легендарный космонавт Юрий Гагарин впервые посетил выставку. <…> На площади Промышленности, где находятся павильон «Космос» и ракета «Восток-1», пройдет тематический флешмоб и интерактивный уличный спектакль о Солнечной системе», - говорится в сообщении.

К флешмобу в костюмах космонавтов может присоединиться любой желающий.

Площадкой «Место встречи» станет сам каток ВДНХ. Он подарит посетителям настроение детских новогодних праздников 70-80-х годов: от попурри ритмов тех лет к сетам популярного диджея.

Гости смогут поучаствовать в танцевальных флешмобах с пингвинами и снеговиками, посмотреть цирковое шоу воздушных гимнастов и потанцевать на коньках. У фонтана «Дружба народов» установят сцену, на которой будут выступать популярные группы и исполнители.

Каток ВДНХ будет работать до 1 марта 2020 года. Здесь запланированы празднования Нового года, Рождества, Дня студента, Масленицы, а также будет организована анимационная программа для детей и взрослых.