РИАМО - 16 ноя. В районе деревни Борносово Дмитровского городского округа в овраге нашли тело мужчины, подозреваемые в убийстве задержаны, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«15 ноября в 19:30 в Дмитровском городском округе, в 1,5 километрах от деревни Борносово в овраге обнаружен труп мужчины 1981 года рождения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска за совершенное преступление задержали знакомых убитого 1975 и 1976 годов рождения», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре задержанные причинили оппоненту телесные повреждения, от которых он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.